Приставы будут использовать камеры наблюдения для поиска должников

Глава службы приставов Дмитрий Аристов ранее сообщал, что ведомство планирует использовать камеры видеонаблюдения для поиска должников. Сейчас в ФССП утверждают, что прорабатывают инициативу с профильными министерствами.

Пресс-служба ФССП также раскрыла информацию о тестировании системы поиска должников. Ее проводят в столичном управлении ведомства. За последние полгода система обнаружила с помощью камер наружного наблюдения 40,5 тысячи должников.