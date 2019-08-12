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Приставы будут использовать камеры наблюдения для поиска должников

Общество print

Глава службы приставов Дмитрий Аристов ранее сообщал, что ведомство планирует использовать камеры видеонаблюдения для поиска должников. Сейчас в ФССП утверждают, что прорабатывают инициативу с профильными министерствами.

Пресс-служба ФССП также раскрыла информацию о тестировании системы поиска должников. Ее проводят в столичном управлении ведомства. За последние полгода система обнаружила с помощью камер наружного наблюдения 40,5 тысячи должников.

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Темы долг фссп камеры
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