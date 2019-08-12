Супруг женщины-дворника с долгом в 2 млрд рублей рассказал об инциденте

Евгений Бодров - муж дворника Светланы Бодровой рассказал о том, как его жену использовали мошенники. По его словам, Светлану использовали, чтобы взять кредит в банке на 1,8 миллиардов рублей. Это произошло, когда женщина устраивалась на работу в Агентство по страхованию вкладов курьером в 2016 году.

Тогда Светлане Бодровой дали подписать несколько документов, согласно которым женщина стала учредителем компании. Преступники оформили на компанию кредит в размере 32 миллионов долларов, а затем вывели средства за рубеж.

"Я знаю, что ее вызвали для открытия счета в банке. А как оказалось позже - они взяли кредит. Вместе со Светланой там было еще 16 человек. Общий долг компании теперь висит на них. Как компании, у которой уставной капитал 100 тысяч рублей могли дать такой огромный кредит я не понимаю", - признался Евгений Бодров.