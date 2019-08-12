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Роспотребнадзор: дети употребляют слишком много сахара

Общество print

Роспотребнадзор предупредил родителей о высоком содержании сахара в различных продуктах. Специалисты ведомства утверждают, что норма потребления сахара не должна превышать 10% от общего количества суточных калорий. Особое внимание россиян специалисты обращают на сухие завтраки и другие различные смеси для детей.

Сейчас фактическое потребление сахара у детей от трех до семи лет колеблется в районе 14,5% от суточного рациона калорий. Подростки употребляют около 13% добавленного сахара. В Роспотребнадзоре пояснили, что добавленный сахар - это сахар, добавленный в продукт сверх того, что уже в нем содержался.

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Темы дети сахар роспотребнадзор
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