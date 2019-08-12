Специалисты Левада-центра определили главные события 30-летней давности

Специалисты Левада-центра выяснили наиболее значительные, по мнению жителей России, события 30-летней давности. Чуть больше половины опрошенных россиян (54%) считают главным событием завершение вывода советских войск из Афганистана.

Как отмечает агентство РБК, этот показатель - максимальный за все время исследований. Зимой 2014 года такого мнения придерживались лишь 33% респондентов. Вторым важным событием того времени для опрошенных россиян стало падение Берлинской стены и открытие границы между ФРГ и ГДР - 24%.

При этом представители старших поколений (от 40 лет) вдвое чаще молодых (18-24 года) называли вывод афганской группировки и падение Берлинской стены важнейшими событиями (64% против 31% и 28% против 15%).

Социологи считают, что тема войны составляет главное ядро страхов и гордости россиян, поэтому неудивительно, что вывод войск из Афганистана рассматривается как наиглавнейшее событие того периода.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что работу главы государства Владимира Путина одобряют 66% жителей страны, не согласны с ними 32%. К такому выводу после соцопроса пришли специалисты, работающие в Левада-центре.

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