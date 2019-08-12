Директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов сообщил о разработке искусственного интеллекта, который будет принимать решение об отчислении студентов.
По его словам, система будет учитывать весь "цифровой след" студента, чтобы определить его успеваемость, активность на лекциях, уровень знаний, участие в общественной жизни вуза, а также поведение. На основании этих данных будет приниматься решение об отчислении.
По мнению Киясова, внедрение такой системы позволит забыть о предвзятом отношении преподавателей к студентам. Помимо отчисления, искусственный интеллект может рекомендовать руководству вуза вынести студенту предупреждение о ненадлежащем поведении, либо поощрить его за хорошую успеваемость.
Киясов рассказал, что тестирование и внедрение системы начнется уже в этом году. А к 2021 году в некоторых российских вузах уже будет действовать опытный образец этой системы.
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