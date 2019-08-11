Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В российских колледжах появятся новые профессии

Общество print

Министр просвещения Ольга Васильева заявила о том, что ведомство планирует полностью пересмотреть перечень профессий и специальностей в колледжах. По ее словам, некоторые направления подготовки будут заменены на более новые и актуальные.

Уже с 1 сентября 2020 года около 100 направлений подготовки будут убраны из программ подготовки средне-профессионального образования, поскольку за последние пять лет на них почти никто не поступал. По словам Васильевой, одни профессии просто исчезли, другие значительно преобразились и теперь их можно получить на краткосрочных курсах. В пример направлений, которые будут упразднены министр привела: "ткач", "вышивальщица", "сушильщик в бумажном производстве", "изготовитель эмалированной посуды" и другие.

Есть и такие профессии, которые будут обновлены. Например, радиооператор. Подготовка по этому направлению в российских колледжах технологически устарела. С 2020 года это направление заменит "монтажник оборудования мобильной связи".

Также планируют ввести и новые направления подготовки. "Аддитивные технологии" - на этой специальности будут обучать специалистов по 3D-печати. Самым популярным новым направлением стало - "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства". На этой специальности уже обучаются около 360 студентов в 10 различных учебных заведениях.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала список профессий в России, которые находятся под угрозой исчезновения. Данные реалии коснутся и России, где потеря работы грозит 65% населения, или 53 миллионам человек, по мнению социолога РАН Леонтия Бызова. В числе "исчезающих" профессий на сегодняшний день - бухгалтеры, охранники, юристы, почтальоны, журналисты и сотрудники ГИБДД.

Читайте также:

Десять самых рискованных профессий в России

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы колледж профессия образование специальность минпросвещения
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Звукоизоляция: как защитить свое жилье от шума
Здоровье
Пиелонефрит: клинические признаки и диагностика
США и Канада. Новости и аналитика
Рустем Сафронов: в США все очень жестко
Новости Все >
Forbes: блогер Юрий Дудь заработал за год 90 миллионов рублей
ЦТАК: Северная Корея провела испытания новых ракет
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Британцы вышли на митинг с требованием отменить военную помощь Украине
Трамп счел сумасшедшим своего вероятного соперника на выборах 2020 года
Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО
Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков
Опрос: более 30% россиян работают в отпуске
15 немецких футболистов пострадали из-за удара молнии
Полиция задерживает митингующих, которые двигаются по Старой площади
Последние материалы
Звукоизоляция: как защитить свое жилье от шума
Пиелонефрит: клинические признаки и диагностика
Forbes: блогер Юрий Дудь заработал за год 90 миллионов рублей
ЦТАК: Северная Корея провела испытания новых ракет
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Рустем Сафронов: в США все очень жестко
Британцы вышли на митинг с требованием отменить военную помощь Украине
Трамп счел сумасшедшим своего вероятного соперника на выборах 2020 года
Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО
Британские ученые назвали причину каждой 10-ой смерти человека
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств

Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.

Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Новости Украины
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Силовые структуры
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
Общество
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина

"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.

Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Новости Москвы сегодня
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Общество
Приоритеты России: заключенных власти любят больше, чем студентов и пенсионеров
Мир. Новости мира
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Мир. Новости мира
Венедиктов рассказал об "очень плохом" состоянии здоровья Горбачева

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.

Венедиктов рассказал об "очень плохом" состоянии здоровья Горбачева
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Общество
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Новости Украины
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Любовь Степушова В партии Трамп - Си Цзиньпин наступил решающий момент Любовь Степушова Игорь Буккер Наш мозг запоминает много лишнего Игорь Буккер Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин
Комментарии
Полиция задерживает митингующих, которые двигаются по Старой площади
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО
Трамп счел сумасшедшим своего вероятного соперника на выборах 2020 года
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Forbes: блогер Юрий Дудь заработал за год 90 миллионов рублей
Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков
Трамп счел сумасшедшим своего вероятного соперника на выборах 2020 года
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
Forbes: блогер Юрий Дудь заработал за год 90 миллионов рублей
Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств
Британцы вышли на митинг с требованием отменить военную помощь Украине
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
История и современность
Взлет и падение Сасанидской империи
Взлет и падение Сасанидской империи
Археологи обнаружили место, где Юлий Цезарь вторгся в Британию
Археологи обнаружили место, где Юлий Цезарь вторгся в Британию
ЦТАК: Северная Корея провела испытания новых ракет
ЦТАК: Северная Корея провела испытания новых ракет
ФСИН 10 августа устроит турнир по вождению автозаков в Москве
ФСИН 10 августа устроит турнир по вождению автозаков в Москве
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
В Индии потерпел крушение истребитель С-30
В Индии потерпел крушение истребитель С-30
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Когда и по какому поводу впервые прозвучало "ТАСС уполномочен заявить"?
Когда и по какому поводу впервые прозвучало "ТАСС уполномочен заявить"?
Дудя и Косякова высмеяли за проплаченную рекламу митинга 10 августа в Москве, на который они не придут
"Троянский конь" пришел в Россию за ядерным оружием
"Троянский конь" пришел в Россию за ядерным оружием
Фотогалереи
Москвичи предпочитают благородных немцев 6 Фото Москвичи предпочитают благородных немцев
Русофилы и русофобы в Голливуде 8 Фото Русофилы и русофобы в Голливуде
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Мировой океан бросает вызов ученым 8 Фото Мировой океан бросает вызов ученым
Необычное рядом 10 Фото Необычное рядом
Домашнее
Лечение стволовыми клетками при артрите коленного сустава
Прорывы в медицине, ожидаемые в 2019 году
Ангиосаркома: причины и симптомы заболевания
Неожиданный метод лечения нейродегенеративных заболеваний
Пол пациента имеет значение: мужчины чаще страдают от глиобластомы
Важные клинические исследования головного мозга и зрительного восприятия
Чешские специалисты обвинили кошек в половых извращениях у их хозяев
Диетолог рассказала, почему сыр с плесенью опасен для здоровья
Вирусные инфекции во время беременности влияют на плод
Вирусные инфекции во время беременности влияют на плод
Проживание в районах "почти без солнца" увеличивает риск возникновения ОКР
Проживание в районах "почти без солнца" увеличивает риск возникновения ОКР
Органические продукты: так ли хороши, как принято думать
Органические продукты: так ли хороши, как принято думать
Болгарская диета: 2 недели до стройности
Болгарская диета: 2 недели до стройности
Безглютеновая диета
Безглютеновая диета
Летние маски для лица
Летние маски для лица
Рецепт домашнего увлажняющего скраба для губ
Рецепт домашнего увлажняющего скраба для губ
Суповая диета - ешь и худей
Суповая диета - ешь и худей
Как выбрать качественный диван-кровать
Как выбрать качественный диван-кровать
Плетеная мебель - вчера и сегодня
Плетеная мебель - вчера и сегодня
Забавные фото
Хуже человека зверя нет 7 Фото Хуже человека зверя нет
Загадки ночного неба 7 Фото Загадки ночного неба
Кратеры: космические агрессоры 8 Фото Кратеры: космические агрессоры
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ