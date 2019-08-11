В российских колледжах появятся новые профессии

Министр просвещения Ольга Васильева заявила о том, что ведомство планирует полностью пересмотреть перечень профессий и специальностей в колледжах. По ее словам, некоторые направления подготовки будут заменены на более новые и актуальные.

Уже с 1 сентября 2020 года около 100 направлений подготовки будут убраны из программ подготовки средне-профессионального образования, поскольку за последние пять лет на них почти никто не поступал. По словам Васильевой, одни профессии просто исчезли, другие значительно преобразились и теперь их можно получить на краткосрочных курсах. В пример направлений, которые будут упразднены министр привела: "ткач", "вышивальщица", "сушильщик в бумажном производстве", "изготовитель эмалированной посуды" и другие.

Есть и такие профессии, которые будут обновлены. Например, радиооператор. Подготовка по этому направлению в российских колледжах технологически устарела. С 2020 года это направление заменит "монтажник оборудования мобильной связи".

Также планируют ввести и новые направления подготовки. "Аддитивные технологии" - на этой специальности будут обучать специалистов по 3D-печати. Самым популярным новым направлением стало - "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства". На этой специальности уже обучаются около 360 студентов в 10 различных учебных заведениях.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала список профессий в России, которые находятся под угрозой исчезновения. Данные реалии коснутся и России, где потеря работы грозит 65% населения, или 53 миллионам человек, по мнению социолога РАН Леонтия Бызова. В числе "исчезающих" профессий на сегодняшний день - бухгалтеры, охранники, юристы, почтальоны, журналисты и сотрудники ГИБДД.

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