Опрос: более 30% россиян работают в отпуске

32% россиян рассказали, что продолжают выполнять рабочий обязанности даже при выезде на зарубежный отдых. Такую информацию по итогам проведенного опроса представил сервис Ozon.travel. В опросе приняли участие боле 2500 жителей России.

Оказалось, что россияне не рады работе в отпуске. Более 60% респондентов пояснили, что вынуждено остаются на связи, отвечают на звонки и ведут общение по электронной почте. Только треть опрошенных делают это по своей инициативе.

Только 19% россиян заявили, что полностью удаляются от работы и наслаждаются отпуском. Обычно они отключают мобильные телефоны и не пользуются социальными сетями. 10% респондентов рассказали, что выходят на связь с коллегами только в очень экстренных случаях.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том на какие ухищрения идут россияне, чтобы отдохнуть от работы. Больничные листы покупают 7% россиян. На это ухищрение соотечественники идут вынужденно, так как работодатели не удовлетворяют их просьбы об отпуске или отгулах. Покупают больничные листы назло работодателю вдвое больше опрошенных - 14%. И как правило, этот поступок также связан с личными целями и сложившимися (или нет) отношениями с руководством.

Читайте также:

СанПиН мне друг, но на работу выходите