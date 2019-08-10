Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Опрос: более 30% россиян работают в отпуске

Общество print

32% россиян рассказали, что продолжают выполнять рабочий обязанности даже при выезде на зарубежный отдых. Такую информацию по итогам проведенного опроса представил сервис Ozon.travel. В опросе приняли участие боле 2500 жителей России.

Оказалось, что россияне не рады работе в отпуске. Более 60% респондентов пояснили, что вынуждено остаются на связи, отвечают на звонки и ведут общение по электронной почте. Только треть опрошенных делают это по своей инициативе.

Только 19% россиян заявили, что полностью удаляются от работы и наслаждаются отпуском. Обычно они отключают мобильные телефоны и не пользуются социальными сетями. 10% респондентов рассказали, что выходят на связь с коллегами только в очень экстренных случаях.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том на какие ухищрения идут россияне, чтобы отдохнуть от работы. Больничные листы покупают 7% россиян. На это ухищрение соотечественники идут вынужденно, так как работодатели не удовлетворяют их просьбы об отпуске или отгулах. Покупают больничные листы назло работодателю вдвое больше опрошенных - 14%. И как правило, этот поступок также связан с личными целями и сложившимися (или нет) отношениями с руководством.

Читайте также:

СанПиН мне друг, но на работу выходите

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы опрос отдых работа отпуск
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
Политолог: Западная Европа окончательно оттолкнула Украину
Здоровье
Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств
Здоровье
Интересные исследования человеческого мозга
Новости Все >
Опрос: более 30% россиян работают в отпуске
15 немецких футболистов пострадали из-за удара молнии
Полиция задерживает митингующих, которые двигаются по Старой площади
Сотовые операторы сообщили о сбоях сетей во время митинга в Москве
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
На митинге "За допуск" в Москве были замечены Oxxxymiron, Face и Дудь
Полиция начала оцеплять проспект Сахарова в Москве
Трамп рассказал о содержании письма от Ким Чен Ына
ООН: санкции США могли стать причиной смерти иранцев
Последние материалы
Опрос: более 30% россиян работают в отпуске
Политолог: Западная Европа окончательно оттолкнула Украину
15 немецких футболистов пострадали из-за удара молнии
Полиция задерживает митингующих, которые двигаются по Старой площади
Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств
Сотовые операторы сообщили о сбоях сетей во время митинга в Москве
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
На митинге "За допуск" в Москве были замечены Oxxxymiron, Face и Дудь
Полиция начала оцеплять проспект Сахарова в Москве
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"

Обострения ситуации после гибели 4-х военнослужащих ВСУ не будет. От Зеленского все члены "нормандского формата" ждут выполнения Минских соглашений.

Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"
Четыре самых необычных особняка известных людей
Недвижимость
Четыре самых необычных особняка известных людей
Новости Украины
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Общество
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина

"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.

Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
Политика. Новости и аналитика
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
Мир. Новости мира
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Общество
Приоритеты России: заключенных власти любят больше, чем студентов и пенсионеров
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: голосовать за прозападных демократов народ уже не будет

Прозападные демократы мечтают вернуться к власти в нашей стране, но народ за них голосовать уже не будет, заявил Владимир Жириновский.

Жириновский: голосовать за прозападных демократов народ уже не будет
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Общество
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Новости Санкт-Петербурга
Предложившую кастрировать неверных мужей компанию из Петербурга накажут
Новости Грузии
Уроки Цхинвала-2008: вспоминаем пятидневную войну с Грузией
Любовь Степушова В партии Трамп - Си Цзиньпин наступил решающий момент Любовь Степушова Игорь Буккер Наш мозг запоминает много лишнего Игорь Буккер Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин
Комментарии
Сотовые операторы сообщили о сбоях сетей во время митинга в Москве
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
На митинге "За допуск" в Москве были замечены Oxxxymiron, Face и Дудь
Украинцы попросили Зеленского заменить гривну на доллар
На митинге "За допуск" в Москве были замечены Oxxxymiron, Face и Дудь
На митинге "За допуск" в Москве были замечены Oxxxymiron, Face и Дудь
Полиция задерживает митингующих, которые двигаются по Старой площади
Венедиктов рассказал об "очень плохом" состоянии здоровья Горбачева
Взрыв прогремел в Копенгагене возле полицейского участка
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Сотовые операторы сообщили о сбоях сетей во время митинга в Москве
Взрыв прогремел в Копенгагене возле полицейского участка
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
Полиция задерживает митингующих, которые двигаются по Старой площади
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Олег Айрапетов: Грузия - "кавказская пленница" собственных амбиций
На митинге "За допуск" в Москве были замечены Oxxxymiron, Face и Дудь
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Житель Тюмени обстрелял сотрудников Росгвардии
История и современность
Славная история Джеки-бабуина, который сражался в окопах Первой мировой войны
Славная история Джеки-бабуина, который сражался в окопах Первой мировой войны
Древний город Каркамыш скоро представит свои исторические сокровища
Древний город Каркамыш скоро представит свои исторические сокровища
ФСИН 10 августа устроит турнир по вождению автозаков в Москве
ФСИН 10 августа устроит турнир по вождению автозаков в Москве
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
В Индии потерпел крушение истребитель С-30
В Индии потерпел крушение истребитель С-30
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Когда и по какому поводу впервые прозвучало "ТАСС уполномочен заявить"?
Когда и по какому поводу впервые прозвучало "ТАСС уполномочен заявить"?
Дудя и Косякова высмеяли за проплаченную рекламу митинга 10 августа в Москве, на который они не придут
"Троянский конь" пришел в Россию за ядерным оружием
"Троянский конь" пришел в Россию за ядерным оружием
Фотогалереи
Не ошибись: лучшие среди худших и наоборот 5 Фото Не ошибись: лучшие среди худших и наоборот
Русофилы и русофобы в Голливуде 8 Фото Русофилы и русофобы в Голливуде
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Мировой океан бросает вызов ученым 8 Фото Мировой океан бросает вызов ученым
Необычное рядом 10 Фото Необычное рядом
Домашнее
Ангиосаркома: причины и симптомы заболевания
Неожиданный метод лечения нейродегенеративных заболеваний
Пол пациента имеет значение: мужчины чаще страдают от глиобластомы
Важные клинические исследования головного мозга и зрительного восприятия
Чешские специалисты обвинили кошек в половых извращениях у их хозяев
Диетолог рассказала, почему сыр с плесенью опасен для здоровья
Надо ли рожать дома, кормить грудью и спать рядом с младенцем - советы маме
Врачи рассказали об основных причинах утомляемости детей
Проживание в районах "почти без солнца" увеличивает риск возникновения ОКР
Проживание в районах "почти без солнца" увеличивает риск возникновения ОКР
Трихинеллез: симптомы, клиническая картина, осложнения
Трихинеллез: симптомы, клиническая картина, осложнения
Летние маски для лица
Летние маски для лица
Рецепт домашнего увлажняющего скраба для губ
Рецепт домашнего увлажняющего скраба для губ
Суповая диета - ешь и худей
Суповая диета - ешь и худей
Трехдневная имбирная диета
Трехдневная имбирная диета
Ольга Бузова запросила 5 млн рублей за исполнение гимна Перми
Ольга Бузова запросила 5 млн рублей за исполнение гимна Перми
Станислав Садальский отомстил своему отцу за побои в детстве после его смерти
Станислав Садальский отомстил своему отцу за побои в детстве после его смерти
Как увеличить вместимость шкафа: 10 лайфхаков
Как увеличить вместимость шкафа: 10 лайфхаков
Интерьер в китайском стиле
Интерьер в китайском стиле
Забавные фото
Загадки ночного неба 7 Фото Загадки ночного неба
Кратеры: космические агрессоры 8 Фото Кратеры: космические агрессоры
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ