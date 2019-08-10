Стала известна причина смерти предпринимательницы Аллы Вербер

На официальной странице Аллы Вербер в Instagram появилась публикация от ее представителей, которые сообщили причину смерти предпринимательницы. В публикации утверждается, что ее цель прекратить различные спекуляции в СМИ и внести ясность в ситуацию.

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис. По словам представителей предпринимательницы, ее организм не смог справиться с инфекцией из-за слабого иммунитета. Из публикации стало известно, что Вербер захоронят в Торонто 14 августа. Алла Вербер скончалась в Италии, ей был 61 год.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что планируют сделать с прахом Сергея Доренко. В своем завещании главред радиостанции "Говорит Москва" настоял, чтобы одну часть его праха захоронили, а другую развеяли над Крымом.

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