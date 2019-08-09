"Особенно раздражает "спасибо" от Захаровой. Простите Мария, но восторгов здесь не нужно", — пользователи интернета отреагировали на пролет российского самолета над украинским воздушным пространством и реакцию МИД России.
Напомним, что самолет авиакомпании "Глобус", который направлялся из итальянского города Бари в Москву, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины из-за плохих метеоусловий и провел в нем 26 часов. Это при том, что в 2015 году Украина запретила регулярные полеты российских авиакомпаний на Украину и украинских авиакомпаний в Россию, а в апреле 2019 года и нерегулярные авиарейсы.
"Отличная новость! Спасибо!" — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
Мнения читателей сайтов Гордон, РИА Новости и RT.
— Молодец Украерорух, он получит деньги за навигацию. А сколько их, денег, пролетело мимо него за 4 года ?
— Надо было сбивать к хренам это корыто. Они бы с нашим поступили именно так.
— Чушь —обсуждать слова благодарности, а что касается диспетчеров, то они нарушили закон страны и это главное! Пока реакции еще нет, но не думаю, что им это просто так сойдет с рук, ибо это "дружественный акт" в отношении "агрессора", ведь откажи они, никто бы их не осудил, а экипаж самолета просто подстраховался, мог бы и по прежнему маршруту лететь, прямой угрозы жизни пассажиров не было!
— На фоне этих событий сколько нацистов украинских совершили суицид? А украинцам пора начать бороться за здравый смысл и нормальное сосуществование с Россией. Запад кроме разрухи ничего никогда не приносил Украине и человечеству. Первая мировая и вторая мировая приходила именно с Запада.
— Раз в жизни как люди поступили — теперь будут до конца своих никчемных дней это нам припоминать. Еще и денег попросят.
— Слава Богу пропустили…не захватили, не посадили и взяли в заложники… За это надо Бога благодарить и конкретных людей, которые сохранили честь на Украине.
— Обычный долг страны выдается за благодеяние. Спору нет, спасибо…но не слишком ли? Особенно раздражает "спасибо" от Захаровой. У меня к МИДу больше респекта, чем критики, но простите Мария, восторгов здесь не нужно…сухая благодарность.
— Я бы на месте пассажиров, узнав такую новость, подал коллективный иск на компанию перевозчика…. Рисковать жизнями ни в чем не повинных людей.
— Вау! А вот российский газ, все это время, спокойно пересекал всю территорию Украины. Каждую секунду, каждый час, каждый день, каждый месяц и год! Может и по этому поводу МИД нацистам благодарность объявит?
— Мне нравится, когда действуют нормальные человеческие отношения. О чем мы уже начинаем забывать, глядя на воюще-тарахтящих, полных ненависти (но живущих в РФ и получающих зарплаты тоже в РФ) звиздунов из "незалежной".
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