В Роскачестве рассказали, как выбрать школьную форму

Эксперты Роскачества перед началом учебного года составили ряд рекомендаций для россиян по выбору качественной школьной формы. В ведомстве советует тщательно изучать маркировку изделий, а также уделять вниманию составу тканей.

Замначальника Роскачества Елена Саратцева утверждает, что на школьной форме обязательно должно быть пометка "для детей", "для подростков", или "для школьного возраста". По словам Саратцевой, если производитель не маркирует таким образом продукцию, то освобождает себя от выполнения многих требований, поскольку к одежде для взрослых предъявляются менее строгие стандарты.

К маркировке продукции следует отнестись с особым вниманием. Она должна содержать точное название товара, например "сарафан для девочек", страна изготовления, точное местонахождение изготовителя или дистрибьютора и дата изготовления. Обязательной информацией также является размер изделия и рекомендации по уходу.

Эксперты успокаивают россиян, которые негативно относятся к синтетике. В Роскачестве утверждают, что в разумных объемах она только улучшает качество изделия: вещь меньше мнется, дольше сохраняет форму, хорошо сидит и становиться прочнее. Но доля синтетики в составе подкладки не должна превышать 70%, поскольку тогда ткань не будет "дышать", что приведет к "эффекту парника".

Также эксперты попросили россиян не путать синтетические и искусственные волокна. Синтетические волокна изготовляют из продуктов переработки нефти, а при изготовлении искусственных волокон используют сырье натурального происхождения, поэтому они нормально пропускают воздух и впитывают влагу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о возможном введении единой ученической формы в России. Министр торговли и промышленности Денис Мантуров сообщил, что "молодые российские дизайнеры" образцы такой школьной формы уже создали.

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