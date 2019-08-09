Почти половина покупателей предметов роскоши ориентируется на соцсети

Консалтинговые компании Altagamma и BCG опубликовали отчет, согласно которому 45% покупателей предметов роскоши в России ориентируются на блогеров и соцсети. Примечательно, что еще шесть лет назад, в 2013 году, блогосфера имела влияние только на 11% покупателей"люкса".

Исследователи отнесли к покупателям роскоши россиян, которые за последний год потратили на "люксовые предметы" в среднем 39 тысяч евро. Примечательно, что средний чек при покупке предметов роскоши также увеличился, еще в прошлом году он составлял 37 тысяч евро. Всего по миру блогеры влияют на предпочтения 41% покупателей, но в России этот показатель выше среднемирового.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что блогер из Нижнего Новгорода ездил по оживленным уличным трассам в картонном Gelandewagen. молодому человеку вменяют ошибку при проектировании транспортного средства, поскольку картонный "Гелендваген" был идентифицирован сотрудниками ГИБДД как чрезмерно габаритный груз.

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