Лолите не понравилось жить в Болгарии

Российская певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram отзыв о жизни в Болгарии. По ее словам, в деревне, где она проживает, качество жилья очень низкое.

Приезжие обычно покупают дом, а затем полностью его перестраивают, поскольку жить в полуразрушенном строении невозможно.Также Милявская отметила падение цен на недвижимость в Болгарии и порекомендовала не связываться с комплексами, которые "дерут большие деньги за обслуживание, а обслуживать не умеют".

Среди плюсов певица перечислила только качественные продукты и чистый воздух. Но, по словам Милявской, в последнее время цены на продукты питания значительно возросли.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Лолита Милявская получила сотни предложений о замужестве. Но, по словам самой Лолиты Милявской, она в будущем будет концентрироваться только на работе, а мужчин, который с ней флиртуют не будет воспринимать всерьез.

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