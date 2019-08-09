Министерство сельского хозяйства России не поддержало идею комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, который предлагал ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов питания.
Заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут назвала причины, по которым ведомство отвергло эту идею. В первую очередь, сохранение санкционной продукции ставит под угрозу всю работу по ее выявлению и борьбу с незаконно ввезенными на территорию РФ товарами, а также способствует росту нелегального рынка.
Вторая причина, по мнению Оксаны Лут, недостоверные данные о продукции. Обычно незаконно ввезенные товары имеют поддельные документы, которые не содержат реальной информации о продуктах. Дальнейшее их употребление может привести к самым неожиданным последствиям. Таким образом на территорию России могут проникнуть различные микроорганизмы и болезни.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что вопросом целесообразности уничтожения санкционных продуктов задался вице-премьер России Алексей Гордеев. Ранее Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, запрещающие захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу. В свою очередь Россельхознадзор раскритиковал эту инициативу, назвав ее глупостью.
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