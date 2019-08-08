Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации потребовал от следователей возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина.
Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Таким способом Игорь Степанов намерен добиться обсуждения и осуждения массовых репрессий во времена правления советского политического, государственного, военного и партийного деятеля.
Экс-следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ считает, что Иосиф Сталин "организатор массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан".
Игорь Степанов утверждает, что в годы правления Иосифа Сталина два десятка его ближайших родственников были репрессированы.
Отметим, что на данный момент уголовное дело в отношении Сталина никто не возбудил, но Степанов готов идти, что называется, до конца. Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ пообещал дойти, если понадобится, и до ЕСПЧ — Европейского суда по правам человека.
Ранее выяснилось, что 72% украинцев считают Иосифа Сталина "жестоким, бесчеловечным тираном".
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