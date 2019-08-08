Минтруда РФ может разрешить россиянам временно выполнять работу из дома

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации может разрешить россиянам время от времени выполнять свои рабочие обязанности удаленно.

С таким предложением к российскому ведомству обратились представители Общероссийского народного фронта, сообщают "Известия".

ОНФ, пишут авторы материала, порекомендовали Минтруда РФ ввести в главу 16 Трудового кодекса — "Режим рабочего времени" — понятие "временная удаленная работа".

Авторы проекта предложили устанавливать подобный режим работы с помощью письменного соглашения сторон при возникшей необходимости.

Ранее стало известно, что на российском рынке труда зафиксировано значительное и резкое падение количества вакансий кассиров — их на местах в ближайшее время полностью заменят кассы самообслуживания.

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