Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации может разрешить россиянам время от времени выполнять свои рабочие обязанности удаленно.
С таким предложением к российскому ведомству обратились представители Общероссийского народного фронта, сообщают "Известия".
ОНФ, пишут авторы материала, порекомендовали Минтруда РФ ввести в главу 16 Трудового кодекса — "Режим рабочего времени" — понятие "временная удаленная работа".
Авторы проекта предложили устанавливать подобный режим работы с помощью письменного соглашения сторон при возникшей необходимости.
Ранее стало известно, что на российском рынке труда зафиксировано значительное и резкое падение количества вакансий кассиров — их на местах в ближайшее время полностью заменят кассы самообслуживания.
Читайте также:
Исследование: россияне трудятся за копейки и голодают.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.
Обращение прокуратуры в суд о лишении родительских прав родителей, которые "гуляли" на акции протеста с ребенком — это "политический заказ" , считает адвокат.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.