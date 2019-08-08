Подозреваемый в убийстве Михаила Круга признался в содеянном

6 августа стало известно, что в доме Михаила Круга в Твери проходят следственные мероприятия.

Напомним, что убийство знаменитого шансонье так и не было раскрыто.

Позже же появилась информация, что киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев сознался в убийстве Михаила Круга. 12 августа вдова певца Ирина придет на опознание подозреваемого.

Отметим, что Ирина Круг указывала на Александра Агеева как убийцу супруга еще 10 лет назад, но доказательств, чтобы отправить его за решетку, тогда якобы было недостаточно.

Напомним, что убийцы проникли в дом Михаила Круга в ночь на 1 июля 2002 года. Преступники избили тещу шансонье, а когда Круг прибежал на крики родственницы, застрелили его.

Ранее сообщалось, что российские школьники разучивают на уроках песни Круга.

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