Лебедев назвал свое заявление о бегстве из России "лютейшей чушью"

Артемий Лебедев прокомментировал свое собственное видеообращение, опубликованное им на видеохостинге YouTube.

В нем российский дизайнер говорил о бегстве из России из-за политической ситуации в стране. Лебедев заявил, что находится "в шаге от Атлантического океана".

В своем личном аккаунте в Telegram Артемий Лебедев признался, что реакция пользователей сети интернет и большинства средств массовой информации расстроила его.

Лебедев заявил, что "залил лютейшую чушь" на YouTube. Видеоролик, признал дизайнер, был рассчитан на школьников, а его содержание представляло собой "бессмысленную либеральную болтовню и бред".

Отметим, что в сообщении Лебедева в аккаунте в Telegram в большом количестве присутствовали мат и ненормативная лексика.

Артемий Лебедев признал, что видеозапись о его якобы бегстве из РФ была не более чем троллингом. Но, удивился мужчина, ролик растиражировали СМИ, а многие пользователи сети интернет приняли его за чистую монету.

Ранее российская писательница Татьяна Толстая, мать Артемия Лебедева, предложила построить в Сибири копию Санкт-Петербурга.

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