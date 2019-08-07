Депутат ГД предлагает включать отопление в холодные летние дни

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минстроя России Владимиру Якушеву с предложением пересмотреть правила подачи тепла в квартиры россиян. Парламентарий считает, что летом в особо холодные дни, когда температура воздуха опускается ниже климатической нормы, необходимо включать центральное отопление.

Власов пояснил, что такую идею ему рассказали сами россияне, поскольку очень много граждан обращается с просьбой включить центральное отопление из-за сильного похолодания. Депутат отметил, что жители страны получают платежи за отопление в течение всего года, поэтому будет справедливо, если в холодные летние дни их жилища также будут отапливаться.

Эксперты утверждают, что обращение депутата в Минстрой России бессмысленно, поскольку этот вопрос был давно передан в юрисдикцию местных властей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Москву ожидают самые сильные холода со времен Сталина. Температура воздуха в столице опустится до плюс 11-15 градусов по Цельсию. В ночь со вторника на среду метеорологи прогнозируют падение температуры воздуха до плюс 7-9 градусов.

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