Дизайнеры из Китая предложили сделать сгоревший Нотр-Дам современнее

Дизайнеры из Китайской народной республики одержали победу в неофициальном конкурсе проектов по восстановлению собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает американский издательский дом GoArchitect, организатор конкурса.

Отметим, что конкурс этот не был связан ни с правительством Франции, ни с католической церковью, ни с самим собором.

Согласно задумке китайских дизайнеров, готический французский собор необходимо восстановить с помощью современных материалов — крышу его, например, сделать зеркальной, а вместо сгоревшего шпиля создать "магнетическую левитационную установку". Эта капсула, указывают специалисты из Китая, будет двигаться вверх и вниз, символизируя общее с Парижем дыхание.

Дизайнеры из Китая как победители конкурса получили приз в размере тысячи долларов.

Напомним, что 15 апреля этого года в соборе Парижской Богоматери случился крупнейший в его истории пожар. Обрушился шпиль собора и обгорела несущая конструкция здания, но главные произведения искусства, находящиеся внутри, уцелели.

Западные средства массовой информации писали тогда, что пожар "вырвал сердце Франции".

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