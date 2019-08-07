Федеральная служба государственной статистики озвучила основные причины безработицы граждан Российской Федерации по итогам первого квартала текущего года.
О результатах исследования Росстата сообщает телеканал RT.
Согласно предварительной информации, чуть больше четверти опрошенных — 26% — ушли с работы по собственному желанию.
Ровно столько же респондентов отказались называть причины, по которым они временно вынуждены были остаться без работы.
6% россиян, опрошенных сотрудниками Росстата, лишились работы из-за окончания срочного договора или же договора гражданско-правового характера.
16% опрошенных признались, что потеряли работу в связи с сокращением штата компании, ликвидацией предприятия или же, например, банкротства собственного бизнеса.
Чуть меньше четверти респондентов — 24% — заявили, что не работали никогда в жизни.
Ранее стало известно, что кассы самообслуживания лишают российских кассиров работы.
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