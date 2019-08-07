Эксперты: профессии сварщика и шахтера вызывают рак гораздо чаще прочих

Специалисты из НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова составили список профессий, которые чаще других вызывают злокачественные новообразования.

Результаты исследования публикует новостной портал News. ru.

Сообщается, что чаще всего от онкологических заболеваний страдают работники обрабатывающих производств и работники, занятые в строительстве — например, электрогазосварщики или электросварщики ручной сварки.

По словам специалистов, к "группе риска" можно отнести также шахтеров, работников горно-металлургических и химических производств.

Такой вид онкологического заболевания эксперты называют "профессиональным" раком. Причиной его возникновения служат пагубные для здоровья факторы производственной среды.

Наиболее распространенными видами "профессионального" рака являются злокачественные новообразования бронхов и легких, рак желудка и злокачественные новообразования гортани, отметили в НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

Примечательно, что специалисты составили и список регионов, в которых профессиональные онкологические заболевания регистрируются чаще того. Такими регионами стала Мурманская и Оренбургская области, а также Красноярский край.

Напомним, что самыми распространенными в России профессиями являются водитель и продавец.

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