Блогеру, который ездил в картонном Gelandewagen, могут выписать штраф

Блогер из Нижнего Новгорода Илья Молодцов вновь попал под внимание госавтоинспекции. В прошлом году он катался на ковре, прикрепленном веревкой к машине.

В одном из своих последних видеороликов, Молодцов рассекал по оживленным автомобильным трассам на картонном Gelandewagen, который был закреплен на велосипеде. На видеозаписи видно, как блогер неоднократно нарушает правила дорожного движения, в частности пересекает сплошную линию.

Также молодому человеку вменяют ошибку при проектировании транспортного средства, поскольку картонный "Гелендваген" был идентифицирован сотрудниками ГИБДД как чрезмерно габаритный груз.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге погиб известный блогер из Белоруссии. По информации городских СМИ, блогер вместе со своим знакомым диггером решил исследовать канализационный коллектор глубиной около пяти метров на набережной реки. Ночью они перестали выходить на связь, поэтому их друзья обратились за помощью к спасателям. Утром их тела обнаружили.

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