Путин расширил президентские гранты для школьников и студентов

Президент России Владимир Путин сообщил о расширении президентских грантов. Школьники, занявшие первые места на международных олимпиадах будут получать по 1 млн рублей. За занятое второе место школьники будут получать по 500 тысяч рублей, за третье место - 400 тысяч рублей.

Об этом глава государства сообщил на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех". Путин отметил, что по итогам прошлого года выпускники "Сириуса" привезли в Россию 33 из 38 медалей международных олимпиад. Поэтому было принято решение расширить программу президентских грантов для школьников, а также студентов вузов, которые проявляют особенные способности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о Фонде президентских грантов, который с 2017 года курирует распределение президентских грантов для некоммерческих организаций. Сами гранты распределены по трем категориям - менее 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до трех миллионов и свыше трех миллионов рублей. Соответственно, чем выше запрашиваемая сумма, тем более строгая экспертная оценка ждет претендента. При этом подчеркивается, что система критериев этих оценок будет максимально прозрачной и понятной.

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