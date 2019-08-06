Художник из Новосибирска объявил конкурс на самый комфортный автозак

Новосибирский художник Юрий Ушаков объявил в социальных сетях о старте всероссийского конкурса "Автозак-2020". Участникам конкурса необходимо создать макет или нарисовать самый комфортный автозак для перевозки задержанных. По словам Ушакова, в конкурсе могут принять участие все желающие.

Поскольку это необычное состязание, то и награда за него будет необычной - победителя накажут, - утверждает Ушаков, но как именно не уточнил. Художник планирует собрать специальное жюри из деятелей искусства и инженеров, которые выберут победителя. Работы будут приниматься до 16 сентября 2019 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о реакции общественности на автозак "для арестов за репост", который был представлен на "Армии-2018". Изготовленный столичным предприятиям «Техника» автозак для экстремистов представляет собой "бронированный автомобиль типа "АЗ". "На шасси установлен специальный цельнометаллический бронированный кузов, разделенный на помещение для конвоя и шесть одиночных камер для подозреваемых и обвиняемых",- заявляю создатели. Они также отмечают, что корпус автомобиля, топливный бак и даже аккумуляторные батареи защищены бронированием.

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