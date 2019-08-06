Семейную пару могут лишить ребенка из-за участия в протесте 27 августа

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав семейную пару, которая пришла с годовалым ребенком на акцию протеста 27 августа.

В прокуратуре утверждают, что во время шествия родители передавали своего ребенка третьим лицам, что подвергало мальчика угрозе. Примечательно, что обвинение ссылается на отсутствие у отца ребенка постоянной регистрации на территории Москвы, что запрещает ему участвовать в голосовании на выборах в Мосгордуму.

Столичная прокуратура проводит проверки и по другим участникам протеста, которые привлекали для шествия несовершеннолетних детей.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала репортаж с Тверской 27 июля. Истерия, которую популярный видеоблогер Алексей Навальный и его соратники нагнетали в течение последней недели, сделала своё дело: с самого утра на Тверскую были стянуты силы Росгвардии и полиции, автозаки и автобусы, а мэр Москвы Сергей Собянин утром в твиттере обратился к жителям столицы.

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