Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав семейную пару, которая пришла с годовалым ребенком на акцию протеста 27 августа.
В прокуратуре утверждают, что во время шествия родители передавали своего ребенка третьим лицам, что подвергало мальчика угрозе. Примечательно, что обвинение ссылается на отсутствие у отца ребенка постоянной регистрации на территории Москвы, что запрещает ему участвовать в голосовании на выборах в Мосгордуму.
Столичная прокуратура проводит проверки и по другим участникам протеста, которые привлекали для шествия несовершеннолетних детей.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала репортаж с Тверской 27 июля. Истерия, которую популярный видеоблогер Алексей Навальный и его соратники нагнетали в течение последней недели, сделала своё дело: с самого утра на Тверскую были стянуты силы Росгвардии и полиции, автозаки и автобусы, а мэр Москвы Сергей Собянин утром в твиттере обратился к жителям столицы.
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