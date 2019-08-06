Анджелина Джоли считает, что женщины должны быть более злыми

Известная американская актриса Анджелина Джоли дала интервью изданию Elle, в котором рассказала о месте женщин в современном мире. Она считает, что салемские ведьмы в прошлом могли бы ее сжечь за то, что она ведет себя так, как ей хочется.

Джоли глубоко удивлена тем, как издеваются в демократических странах над женщинами, которые претендуют на высокие государственные посты. По мнению актрисы, мужчины прилагают титанические усилия, чтобы подтвердить свое главенство и сохранить второстепенную роль женщин в обществе. Она также пояснила, что злыми женщинами становятся те, кто устают от несправедливости в обществе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что медики нашли подозрения на паралич Белла у Анджелины Джоли. Также специалисты считают, что у женщины могут быть гипертония и биполярное расстройство. Буквально за последние несколько лет внешний виды 42-летний актрисы сильно ухудшился. Джоли похудела и перенесла серьезную операцию по удалению молочных желез. Анджелина Джоли призналась, что последний год в ее жизни выдался тяжелым.

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