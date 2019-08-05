Эксперты: ближайшие 10 лет водителям и продавцам не грозит безработица

Ране член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявлял, что 15 миллионам россиян грозит безработица в ближайшее время из-за развития цифровых технологий. По его мнению, в группу риска попадают продавцы, водители и охранники.

Мнение Олега Шеина опровергли ряд экспертов. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов пояснил, что в ближайшие 10-15 лет переход на цифровую инфраструктуру точно не произойдет, поскольку это очень затратно. В то же время в России много рабочей силы.

"Действительно, небольшая трансформация может произойти. Но это не значит, что низкоквалифицированные специалисты потеряют работу. Скорее, их деятельность приобретет другой формат", — допустил изменение инфраструктуры Сафонов.

Заявление Шеина также прокомментировали во Всероссийском научно-исследовательском институте труда. В ведомстве напомнили, что на данный момент профессии водителей, продавцов и охранников входят в список самых востребованных, поэтому в ближайшее время им не грозит безработица.

Руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олег Соколов сообщил об экономических показателях стран, где наблюдается высокий уровень цифровизации. По его словам, в самых технологичных странах, где машины начали заменять человека на производстве, наблюдается парадокс: рабочих мест становиться больше.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что по результатам опроса, 65% россиян боятся потерять работу из-за цифровизации. О возможном сокращении штата в связи с развитием цифровых технологий заявил каждый четвертый участник опроса. Чуть меньше половины респондентов (45%) считают, что знание новых технологий поможет при дальнейшем трудоустройстве. У каждого пятого опрошенного есть знакомые, которые сменили место работы, не освоив современные технологии.

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