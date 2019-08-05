В Петербурге с заграничного рейса сняли второго пилота из-за долгов

Сотрудницу российской авиакомпании сняли с международного рейса из-за задолженности по штрафам ГИБДД, кредитам и налогам. Судебные приставы не пустили женщину-пилота в рейс, поскольку ее общая сумма долга составила более одного миллиона рублей.

Примечательно, что въезд женщине ограничили при первой попытке отправиться в международный рейс. По данным Госавтоинспекции, за ней числится более 100 неоплаченных штрафов за превышение скорости и неправильную парковку. Свои претензии также женщине-пилоту предъявили кредитные организации и налоговая служба. До инцидента должница никак не реагировала на действия судебных приставов.

Женщина согласилась погасить всю задолженность в тот же день, когда ей ограничили выезд и сняли с рейса.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что с начала 2019 года количество невыездных граждан России увеличилось на один миллион человек. По состоянию на начало июля, их число увеличилось до 3,58 миллионов человек. Общая сумма долга, которую задолжали невыездные жители страны, составила более 1,47 триллиона рублей. В течение первого полугодия судебные приставы вынесли 4 миллиона постановлений об ограничении выезда за границу из-за долгов.

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