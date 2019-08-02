Исламофил Шевченко рассуждает о "новом халифате" на Кавказе

Национальный вопрос — это краеугольный камень для любого многонационального государства. Общественник и тележурналист Максим Шевченко достаточно непатриотично рассуждает о будущем совместного проживания 190 народов на территории Российской Федерации.

Общеизвестно, что вышеупомянутый деятель ратует не за единство и территориальную целостность РФ. Русофоб Шевченко постоянно рассуждает о скором распаде России и выступает против людей и ученых, работающих на укрепление дружбы народов, проживающих на российской земле. Так, 16 июня на своем YouTube-канале он раскритиковал пророссийскую позицию академика РАН Валерия Тишкова.

"Идеи академика Тишкова, который является одним из конструкторов этого безобразия, что в итоге мы должны сформировать единую нацию россиян — она просто не соответствует действительности", — высказался по этому поводу тележурналист. По его мнению, российская государственность должна зиждиться не на "союзе народов", а наоборот, строится из "мононациональных субъектов федерации с максимальной автономией".

Понятно, что с такой концепцией Шевченко недолюбливает Тишкова. Последний постоянно выступает за многоэтничность нации россиян. После краха Советского Союза во многом благодаря именно усилиями Валерия Александровича удалось остановить "парад суверенитетов", сохранив Россию в единстве.

Помимо этого, Максим Шевченко является страстным поклонником ислама и мусульманского мира. Он постоянно поддерживает различные происламские организации в России и за её пределами. Так до 2014 года Максим ратовал за "Меджлис крымско-татарского народа", а сейчас оказывает информационную поддержку еще одной подобному общественному объединению под названием "Башкорт". Причем члены "Башкорта" выступают за полную автономию, что, вероятно, больше всего привлекает Шевченко в её работе. В свое время, он даже талибов не считал террористами, хотя в России Талибан1 признали террористической группировкой еще в начале нулевых.

Удивляет и увлечение Шевченко идеями исламского гуру азербайджанского происхождения Гейдара Джемаля, которого россиянин считает своим духовником и наставником. И это при том, что Джемаль открыто сравнивал боевиков, напавших на Нальчик в 2005 году, с героями и воинами Аллаха. А будущее Кавказа этот мусульманский мыслитель связывал с тотальной исламизацией, пророча, что именно здесь начнется мировая исламская революция.

Именно из идей и рассуждений Джемаля взял и свою позицию россиянин-исламофил. Шевченко как его идейный патрон всеми силами ратует за исламский мир на территории России. Он дошел до того, что даже боевиков ИГИЛ1 он высказался в положительном ключе, высоко оценив их борьбу с "европейскими крестоносцами".

"Мусульмане имеют право воевать против "колонизаторов и крестоносцев", каждый имеет право защищать свою родину от захватчиков", — так он пояснил свое мнение в этом контексте.

Правда, такая позиция российского общественника, примененная по отношению к той же Украине, выглядит уже полностью антироссийской. Западная пропаганда навязывает жителям Незалежной мысль о том, что их страна всегда была лишь придатком, колонией России. Соответственно, их борьба, исходя из выше озвученной идейной установки Максима, против Москвы — ни что иное как "борьбе с мусульман с колонизаторами".

По всему видно, что Шевченко ярый сторонник дезинтеграции России. И главной точкой силы для этого процесса на российской земле Максим видит именно на Кавказе, хотя для патриота страны этот регион, наоборот, слабое звено. По плотности проживающих тут различных народов и этносов Прикавказье — один из самых взрывоопасных регионов страны. Здесь до сих пор сохранились очаги территориальных споров, как например, армяно-азербайджанская дилемма вокруг Карабаха.

Понятно, что если вбить религиозный клин между православным и мусульманским народонаселением кавказкой части России, то это неминуемо приведет к кровавым и весьма плачевным для всей страны последствиям. В самом худшем варианте такой межэтнический конфликт чреват полным развалом теперь уже Российской Федерации. И, судя по всему, именно такую судьбу для своей Отчизны желает "настоящий православный патриот" и журналист Максим Шевченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.