Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.
Ранее в Twitter был опубликован математический пример: 8/2(2+2) = ?. Пользователи разделились на два лагеря. Одни утверждали, что правильный ответ 16, другие, что правильный ответ 1.
Кочнева пояснила, что разногласия в соцсетях начались из-за того, что пример не совсем корректно записан. Также она пояснила, что правильный ответ - 16.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что школьная математическая задача взорвала соцсети.
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