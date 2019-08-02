Жительница города Ливны в Орловской области направила жалобу в приемную президента России Владимира Путину с просьбой исправить неудовлетворительную оценку за экзамен по математике ее сыну.
Как уточняет местное издание "Уездный город", женщина просит главу государства поставить ее ребенку "хоть маленькую троечку". Школьник сдавал основной государственный экзамен (ОГЭ) за 9 класс, однако не смог набрать минимального количества баллов по математике. Он не справился с заданием и в день дополнительной сдачи.
Городское управление общего образование считает, что ученику следует лучше готовиться, а не надеяться на помощь президента, отмечают журналисты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выпускник одной из общеобразовательных школ Астрахани получил за ЕГЭ по математике 0 баллов.
Дело в том, что компьютер не смог распознать гелевую ручку, которой молодой человек писал экзамен. Он рассказал местным СМИ, что ручку купил в самом обыкновенным канцелярском магазине. В ходе экзамена, утверждает парень, все было хорошо - ручка писала отлично. Этой же ручкой выпускник писал и все другие экзамены.
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