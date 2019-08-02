HeadHunter: более трети россиян ищут работу в соцсетях

Глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала о самых популярных среди россиян каналов поиска работы. По ее словам, первое и второе место занимают специализированные сайты с объявлениями о вакансиях, а также консультирование со знакомыми.

На третьем месте располагаются социальные сети, в которых появляется все больше вакансий, соответственно интерес соискателей к этому каналу поиска работы также увеличивается. Сейчас соцсетями пользуются в среднем 25-30% соискателей. По словам Игнатовой, каждый второй россиянин хотя бы раз пытался найти работу в социальных сетях.

Статистка компании HeadHunter показывает, что еще пять лет назад соцсети для поиска работы использовали не более 15% россиян. Игнатова рассказала о реакции работодателей на возросшую деловую активность пользователей соцсетей. Так, все больше компаний и организаций создают официальные странички, чтобы быть ближе к соискателям.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о возросшем интересе работодателей к социальным сетям. "Социальные сети вполне пригодны для поиска персонала", - так считает 45 процентов российских работодателей. Благо, что сетей у нас множество. Нужного специалиста отыскать через них хоть и трудно, но можно. Заодно и про его личные качества можно узнать, про пристрастия и хобби - в некоторых компаниях и это учитывается.

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