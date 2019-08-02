Минздрав назвал регионы лидеры по количеству абортов

Лидером по количеству абортов в России является Еврейская автономная область.
В 2018 году на тысячу женщин детородного возраста там было сделано 35,6 абортов, на втором месте - Тува - 34,5 абрта на твсячу женщин, на третьем - Сахалинская область - 32,2.
Об этом сообщает министерство здравоохранения России. Самые низкие показатели в Ингушетии - 6,2, Дагестане - 7,0 и Москве - 8,5.
Как сообщала «Правда.Ру», уполномоченный по правам ребенка при президент РФ Анна Кузнецова заметила, что в 2018 году на свет не появилась треть детей от общего показателя рождаемости. "Целое поколение было убито", - отметила Кузнецова. На съезде региональных детских омбудсменов Кузнецовая пояснила, что за 2018 год в России было зарегистрировано 1,5 миллиона новорожденных. А абортов - 567 тысяч, что составляет третью часть от общего количества новорожденных.
Также детский омбудсмен отметила возросшую в разы убыль населения. По информации Кузнецовой в 2016 году количество умерших не более чем на 2 тысячи превышало количество родившихся. Но по итогам 2018 года эта разница увеличилась до 218 тысяч.
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