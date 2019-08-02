Специалисты указали на связь между разводами и ипотекой

Семьи в России, выплачивающие ипотеку, разводятся в 10 раз реже других пар. Доля разводов в этой категории составляет всего 2%. Об этом говорят результаты исследования, проведенного бюро кредитных историей "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

"Среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами доля разводов варьируется от 10 до 20%, а среди ипотечных заемщиков она минимальна - около 2%", - подчеркивают специалисты.

Семьи, которые берут ипотеку, подходят к этому решению более взвешенно с точки зрения своих финансовых возможностей и психологической стабильности между супругами, отмечают эксперты.

Напомним, по данным Центробанка, за первые шесть месяцев текущего года банки в России выдали более 1,2 триллиона рублей ипотечных кредитов. Это на 3,% меньше результата аналогичного периода 2018 года. Совокупный ипотечный портфель в стране достиг по итогам полугодия 7 триллионов рублей, увеличившись на 10,2%.