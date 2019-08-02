Захарова ответила шуткой на вопрос про комнаты отдыха в самолетах

Официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова шуточно ответила на вопрос своего подписчика о наличии комнаты отдыха в самолетах для длительных перелетов.

"Закрыли на ремонт: не хватало полога над джакузи и пары канделябров", - написала она на своей странице в Instagram, но затем добавила, что в определенных самолетах такие помещения действительно есть, однако они предназначены только "для первых лиц".

Ранее представитель МИД РФ опубликовала фотографию из самолета с подписью: "Сначала - семь часов в Латинской Америке, потом - четыре часа в Азии и после 70 часов желание одно - в люлю".

Мария Захарова уже не в первый раз выкладывает снимки, сделанные во время полетов. На своей странице в Facebook она разместила фото с празднования дня рождения министра иностранных дел Сергея Лаврова. На ней дипломат был одет в футболку с собственным портретом и стоял в окружении подчиненных.