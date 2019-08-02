Депутат Госдумы предложила выдавать нуждающимся детские автокресла

Депутат Государственной думы Ольга Алимова предложила бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям.

По словам автора инициативы, детские автокресла обязательны при перевозке детей до семи лет. Однако родителям приходится покупать несколько таких устройств для одного ребенка, поскольку поскольку они должны строго соответствовать его росту и весу. Поэтому многие семьи тратят большие деньги на покупку автокресел.

В связи с этим депутат предлагает рассмотреть вопрос об обеспечении "наименее социально защищенных категорий семей с детьми" детскими автокреслами.

"Семья с ребенком, тем более не одним, нуждается в автомобиле для комфортного передвижения. Многие семьи годами копят на автомобиль. Какой бы автомобиль ни был, даже в старом и дешевом, если едут дети, должно быть детское автокресло", - отмечает депутат.

Парламентарий добавляет, что к ней часто обращаются люди с просьбой помочь с детскими креслами, "поскольку это безопасность ребенка, но тратить на них деньги не все могут себе позволить". Самым предпочтительным вариантом выглядит временное использование этих устройств, заключает автор документа.