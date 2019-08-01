Роскомнадзор планирует подготовить поправки в законы об иностранных СМИ, которые обеспечат зеркальные ответы на притеснение российских медиа за рубежом. Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров.
По его словам, поправки будут предусматривать миллионные штрафы за нарушение российского законодательства. Их размер будет сопоставим со штрафами, которые за рубежом взыскивают с российских СМИ. В разработке нового документа ведомство руководствуется практикой британского медиарегулятора Ofcom.
"Цель поправок - приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России", - отмечает пресс-служба Роскомнадзора.
Напомним, ранее Ofcom оштрафовал на 200 тысяч фунтов российский телеканал RT за предвзятую подачу материала по резонансным темам в семи новостных выпусках.
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