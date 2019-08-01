Налоговая инспекция решила проверить телеканал "Дождь"

Налоговая инспекция проверит телеканал "Дождь" на предмет уплаты налога на прибыль в 2016-2018 годы. Об этом рассказала основатель и генеральный директор медиахолдинга Наталья Синдеева.

По ее словам, налоговая потребовала от руководства канала предоставить сведения о займах, корпоративных подписках, договоры о взаимоотношениях с иностранными организациями и информацию об уплаченных налогах.

Инспекторы также попросили предоставить поквартальный расчет чистых активов и бухгалтерскую отчетность за указанный срок, платежные поручения на погашение займов и расчет процентов по ним, список учредителей телеканала. При этом Сиднеева не уточнила, с чем связана проверка.

Напомним, накануне акции протеста у здания мэрии в Москве "Дождь" открыл прямой эфир для всех зрителей. В день протестной акции телеканал вел трансляцию несогласованного митинга. В тот же день в редакцию пришла полиция. Главного редактора канала вызвали на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.