Налоговая инспекция проверит телеканал "Дождь" на предмет уплаты налога на прибыль в 2016-2018 годы. Об этом рассказала основатель и генеральный директор медиахолдинга Наталья Синдеева.
По ее словам, налоговая потребовала от руководства канала предоставить сведения о займах, корпоративных подписках, договоры о взаимоотношениях с иностранными организациями и информацию об уплаченных налогах.
Инспекторы также попросили предоставить поквартальный расчет чистых активов и бухгалтерскую отчетность за указанный срок, платежные поручения на погашение займов и расчет процентов по ним, список учредителей телеканала. При этом Сиднеева не уточнила, с чем связана проверка.
Напомним, накануне акции протеста у здания мэрии в Москве "Дождь" открыл прямой эфир для всех зрителей. В день протестной акции телеканал вел трансляцию несогласованного митинга. В тот же день в редакцию пришла полиция. Главного редактора канала вызвали на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.
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