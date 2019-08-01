ФАС не увидела нарушений в рекламе "божественной шаурмы"

Сотрудники Пермского УФАС закончили проверку рекламы местного кафе "Шаурма не за горами", в которой был использован образ христианской мученицы. Полуобнаженная девушка с шаурмой вызвала у Русской православной церкви недовольство.

По итогам расследования, Федеральная антимонопольная служба не выявила нарушений. Сразу после инцидента с рекламой, владелец кафе заявил, что заведение не хотело оскорбить верующих, а также удалил рекламный баннер со всех соцсетей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что пермская епархия добивается возбуждения уголовного дела против владельца кафе "Шаурма не за горами" из-за рекламы "божественной шаурмы".

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