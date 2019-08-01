Психологи: деньги не являются главной ценностью для коррупционеров

Для людей, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, главными ценностями являются свобода, семья, любовь, здоровье, образование и дети. Об этом рассказала научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ университета прокуратуры Наталья Ратинова.

По ее словам, специалисты в течение нескольких лет проводили исследования личности коррупционного преступника, чтобы иметь не стереотипизированное, а реальное представление о людях, совершающих подобные преступления.

"Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционеров значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам", - подчеркнула она.

В число отвергаемых ценностей также попали развлечения, общественное признание, переживание прекрасного. Специалисты отметили значительное ценностное расхождение между осужденными за коррупцию и законопослушными людьми.

Психологи обращают внимание на то, что коррупционное поведение говорит не столько о личности самого человека, сколько о групповых ценностях организации. По словам Ратиновой, многие осужденные в беседах со специалистами говорили о "правилах игры", которые необходимо принять, чтобы успешно работать.