"Левада-центр": россияне стали меньше доверять телевидению

"Левада-центр" опубликовал доклад "Российский медиаландшафт 2019", в котором рассказывается о снижении доверия к телевидению. Причиной этого стало возросшее влияние интернета, в частности мессенджеров и независимых СМИ.

Несмотря на снижение доверия к федеральным телеканалам, телевидение остается основным источником информации для россиян. В 2009 году информацию по ТВ получали 94% жителей России. В текущем году этот показатель снизился до 72%. От телевидения отказывается преимущественно молодежь. Например, только 42% молодых людей до 25 лет иногда просматривают телепередачи.

Самым популярным телеканалом в России все еще остается "Россия 1". За последний год рейтинг телеканала снизился с 57 до 48%. На втором месте расположился "Первый канал", рейтинг которого обвалился за последний год с 72 до 47%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, за чей счет россияне переходит на цифровую систему телевизионного вещания. В настоящее время осталось небольшое количество людей, для которых аналоговый прием телесигнала остался единственным. По социологическим замерам и по опыту первых регионов, это примерно один процент населения. Не больше".

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