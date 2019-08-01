Школьная математическая задача взорвала соцсети

Публикация математической задачи в Twitter-аккаунте "pjmdoll" расколола пользователей соцсети и спровоцировала массовые ругательства. Задача предполагает решение математического примера: 8 ÷ 2 (2+2) = ?

Пользователи разделились на два лагеря: те, у кого получился ответ 16, и те, кто получили ответ 1. Разногласия возникли из-за того, что люди по разному выполняли операции умножения и деления. Одни утверждали, что у операции умножения есть приоритет над делением. Другие считают, что операции деления и умножения равнозначны.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала ответ на популярную задачу о кокосах, бананах и яблоках. Буквально за две недели запись собрала сотни тысяч "репостов": никто не может найти решение. Запись на Facebook собрала 160 тысяч репостов и 2,3 миллиона комментариев.

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