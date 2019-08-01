В некоторых регионах России август станет аномально холодным месяцем. Температура в начале месяца будет ниже нормы в Центральном и Северо-Западном округе. Об этом рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
По словам эксперта, низкая температура воздуха, будет наблюдаться и на севере Южного федерального округа. Ближе к концу месяца летнее тепло вернется в российские регионы. Тищенко также сообщил, что август отметиться малым количеством осадков.
В Сибири, Забайскольском крае, Приморье, Бурятии, ХМАО и на Ямале напротив прогнозируют повышение температуры воздуха.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала в начале июля о том, какая погода будет наблюдаться в России в ближайшие недели.
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