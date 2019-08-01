Водонаева обвинила россиян в злости

Телеведущая Алена Водонаева перед возвращением из Лос-Анджелеса, где она отдыхала вместе с сыном, обвинила россиян в злости.

"Вот-вот придется покинуть цивилизованную страну и окунуться в российскую действительность. Впереди ждет бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься больше, чем преступников и злые лица, встречающиеся сразу после выхода из самолета", - написала Водонаева в Instagram.

Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес. Ей пришлось более десяти часов лететь в эконом-классе, несмотря на доплату за комфорт-класс. Примечательно, что деньги за оплаченный комфорт-класс ей вернули уже после возвращения в Россию.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Алену Водонаеву можно будет увидеть на коробке турецкого шоколада. "Друзья, мне как самой большой любительнице сладкого посчастливилось стать лицом шоколадной компании", - говорится в микроблоге девушки. Телеведущая также поспешила поделиться первыми снимками. Фотографии сделаны в светло-розовых тонах. Девушка сидит на мягкой кушетке с открытой коробкой конфет бренда Bind chocolate.

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