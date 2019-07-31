Матч "Спартак" - "Динамо" могут перенести из-за митинга 3 августа

Управление московского МВД обратилось к руководству Российской премьер-лиги с просьбой перенести матч "Спартак" - "Динамо" из-за митинга 3 августа. Руководители РПЛ выступили категорически против отмены или переноса матча.

Письмо о просьбе пересмотреть дату проведения футбольного матча в РПЛ направил глава столичного главка Олег Баранов. В нем он утверждает, что обеспечение правопорядка на матче отнимет у полицейских много сил и средств. С учетом того, что в этот же день запланирована массовая акция протеста МВД будет вынуждено задействовать правоохранителей из других регионов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что организатором массовой акции протеста 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму выступила Либертарианская партия России. Ранее партия подала заявку на проведение мероприятия 3 августа на Лубянской площади. Заявленное число участников - 15 тысяч. Столичные власти отказали организаторам в проведении митинга на Лубянской площади и рекомендовали им рассмотреть для мероприятия проспект Академика Сахарова.

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