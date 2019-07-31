Более четырех десятков шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся на байкальском острове Ольхон 4 августа для проведения обряда, который призовет дожди на горящую в Сибири тайгу. Такое заявление сделал председатель правления организации шаманов "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев.
"Они совершат обряды, чтобы вызвать дожди на лесные пожары. Сейчас мы уточняем местности, где горят леса", - сказал он.
По данным экстренных служб, в России зафиксировано 147 лесных пожаров на общей площади свыше 100 тыс. га. Огнем охвачены значительные территории в Иркутской области и Красноярском крае.
Ранее буддийские священнослужители-ламы заявили о своей готовности призвать дожди на лесные пожары, однако попросили для этого "точные координаты пожаров".
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Соответствующее решение было принято после доклада главы МЧС.
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