Малышева пригрозила мошенникам, которые действуют от ее лица

Телеведущая Елена Малышева пригрозила мошенникам "страшной божьей карой", которые обманывают людей о ее методике похудения. Свое обращение к злоумышленникам и своим потенциальным клиентам Мылашева опубликовала в Instagram.

"В интернете увеличилось количество мошенников, которые предлагают приобрести мою методику похудения. Я уже обратилась в полицию, поэтому в скором времени всех обманщиков ждет наказание. Их настигнет божья кара за нарушение одной из главных заповедей божьих - "Не укради", - написала в соцсети заслуженный врач России.

Подписчики Малышевой по-разному отреагировали на обращение. Кто-то был солидарен с телеведущей, но нашлись и такие, кто обвинил Малышеву в сотрудничестве с мошенниками.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об острой критике в адрес Елены Малышевой из-за ее высказывания о "детях-кретинах". По словам Малышевой, "кретинизм" - медицинский термин, определяющий степень умственной отсталости. На заставке телепередачи написали: "Мой ребенок - идиот" и "Откуда берутся кретины?". Выступление телеведущей вызвало острую критику со стороны специалистов.

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