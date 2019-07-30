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Источник Правда.Ру

Потерпевшие по делу Худояна жалуются на угрозы и попытки подкупа

Общество print

Представители компании Mansfield Executive Limited обратились в правоохранительные органы с жалобой на поступающие в их адрес угрозы. Напомним, компания официально признана потерпевшей в уголовном деле против Альберта Худояна, владельца Optima Development. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Худоян в обход партнеров совершил отчуждение долей предприятия и вывел компанию из-под контроля бизнес-партнеров. Ему удалось вывести доли в счет погашения займов в подконтрольных себе же компаниях. В дальнейшем он продал получившуюся структуру, тем самым нанеся Mansfield Executive Limited ущерб на сумму не менее 2 млрд. рублей.

Потерпевшие в заявлении отмечают, что 25 июля с представителем Mansfield связался человек, представившийся адвокатом Альберта Худояна Ашотом. Он предложил встретиться, чтобы обсудить ход уголовного дела. В ходе встречи он предложил второй стороне 5 миллионов долларов в качестве компенсации за отказ от претензий к Худояну. В случае отказа представитель Худояна угрожал возбуждением уголовного дела против самого представителя Mansfield и собственников компании. При этом адвокат Худояна с уверенностью заявил, что дело его подзащитного будет в любом случае закрыто благодаря покровительству "армянской диаспоры". Он назвал имена высокопоставленных силовиков, которые, по его словам, являются покровителями Худояна: это заместитель генпрокурора Юрий Карапетян и советник руководителя Следственного департамента МВД РФ Артур Авакян.

Для подтверждения своих слов о закрытии дела адвокат Худояна продемонстрировал представителю Mansfield Executive Limited письмо из Следственного департамента в адрес ГСУ МВД г. Москвы. В нем содержался перечень нарушений, допущенных в ходе следственных действий. Со слов адвоката, в случае отказа от сотрудничества этот документ будет передан "на самый верх" для пристального изучения. Если же представители Mansfield согласятся на сделку, дальнейшее обсуждение передачи денег было предложено обсудить с другим адвокатом, Геннадием Романовичем. В реестре адвокатов города Москвы значится Геннадий Романович Удунян, которого ранее ряд СМИ связывал с Альбертом Худояном.

В. Волох, адвокат Mansfield Executive Limited, сообщил: "Действительно, нами было подано заявление по факту давления на нашего доверителя. Факт давления зафиксирован на аудио, были сделаны фотографии встречи — все это отображено в нашем заявлении". Также Волох отметил, что постоянные отсылки адвоката Худояна к "высокопоставленным лицам", в том числе к якобы покровительству первого заместителя Генерального прокурора Виктора Яковлевича Гриня, вызывают большое сомнение. "Вероятнее всего, указанные сотрудники правоохранительных органов никогда не слышали ни о Худояне, ни о том, что их имена используют в качестве меры давления на правосудие. На их месте я бы пристально изучил этот факт", — подчеркнул Волох.

Он также прокомментировал письмо из Следственного департамента в адрес ГСУ МВД г. Москвы, увидев в нем массу несоответствий. Оно подписано на две недели позже проверки уголовного дела Следственным департаментом, и не приложено непосредственно к уголовному делу для исправления нарушений, как это положено по регламенту. "Складывается ощущение, что целью письма ставится не устранение недостатков следствия, а скорейшее освобождение обвиняемого в хищении 150 млн. долларов от какой бы то ни было ответственности", — отметил Волох. Адвокат выразил надежду, что правоохранительные органы дадут должную правовую оценку происходящему. Если по результатам рассмотрения заявления указанные факты подтвердятся, в отношении Альберта Худояна и других причастных лиц может быть возбуждено новое уголовное дело — уже за препятствование правосудию.

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Темы суды бизнес optima development преступление мошенничество альберт худоян mansfield executive limited
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