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Генпрокуратура внесла представление министру здравоохранения РФ

Общество print

Генеральная прокуратура России внесла представление министру здравоохранения Веронике Скворцовой с требованием исправить недостатки, обнаруженные в ходе ведомственной проверки. Об этом рассказал первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман. 

По его словам, сотрудники прокуратуры обнаружили целый ряд нарушений в правовом регулировании. Речь идет о ненадлежащем качестве оказываемых населению медицинских услуг, недостаточной квалификации врачей и отсутствии необходимого оборудования в больницах. 

Проверка также установила недостатки в обязательном медицинском страховании и при выдаче лицензий медицинским учреждениям, отметил представитель надзорного ведомства. 

Генпрокуратура потребовала от министра устранить нарушения и тщательно проверить качество медпомощи в отдаленных регионах и малонаселенных территориях России. 

Накануне в ведомстве пообещали провести массовую проверку пенсионных фондов. Правовую оценку получат случаи использования накоплений граждан из Пенсионного фонда не по целевому назначению. 

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Темы минздрав скворцова представление генпрокуратура
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