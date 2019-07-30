Генеральная прокуратура России внесла представление министру здравоохранения Веронике Скворцовой с требованием исправить недостатки, обнаруженные в ходе ведомственной проверки. Об этом рассказал первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман.
По его словам, сотрудники прокуратуры обнаружили целый ряд нарушений в правовом регулировании. Речь идет о ненадлежащем качестве оказываемых населению медицинских услуг, недостаточной квалификации врачей и отсутствии необходимого оборудования в больницах.
Проверка также установила недостатки в обязательном медицинском страховании и при выдаче лицензий медицинским учреждениям, отметил представитель надзорного ведомства.
Генпрокуратура потребовала от министра устранить нарушения и тщательно проверить качество медпомощи в отдаленных регионах и малонаселенных территориях России.
Накануне в ведомстве пообещали провести массовую проверку пенсионных фондов. Правовую оценку получат случаи использования накоплений граждан из Пенсионного фонда не по целевому назначению.
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