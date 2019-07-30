Собянин назвал оправданным применение силы против протестующих

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что применение силы полицией в ходе прошедшей 27 июля несанкционированной акции протеста было оправданным, а подобные мероприятия будут пресекаться в будущем. Он также назвал произошедшее массовыми беспорядками.

По его словам, от организаторов акции не поступало никаких на заявок на согласование. "Никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20-го июля прозвучал ультиматум и призыв штурмовать мэрию", - сказал градоначальник в интервью телеканалу "ТВ Центр".

По словам мэра, многие участники акции приехали из других регионов страны и не имели никакого отношения к Москве и к выбором в Мосгордуму. Собянин подчеркнул, что полиция отреагировала лишь на призыв митингующих "штурмовать мэрию".

"Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии, они выполняли свой долг", - поблагодарил силовиков мэр.

Градоначальник напомнил, что оппозиционные лидеры намеренно провоцировали митингующих, поскольку все их жалобы появились уже после проведения несанкционированных акций. "Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки", - заключил Собянин.